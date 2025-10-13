صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنس دانوں نے کاغذ جتنی پتلی ایل ای ڈی تیار کرلی

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے انتہائی پتلی کاغذ کی طرح کی ایل ای ڈی بنائی ہے جو سورج کی روشنی کی طرح کی گرم روشنی خارج کرتی ہے۔

یہ ایجاد ہمارے گھر، ڈیوائسز اور دفاتر میں روشنی کے طریقوں میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے ۔انجینئرنگ کے ذریعے لال، پیلے -ہرے اور نیلے کوانٹم ڈاٹس کو متوازن کر کے محققین نے کامیابی کے ساتھ روشنی کے معیار کو سورج کی روشنی کے قریب تر کیا، سائنس دانوں نے اے سی ایس اپلائیڈ مٹیریلز اینڈ انٹرفیسز میں سائنس دانوں نے بتایا کہ انہوں نے کاغذ جتنی پتلی ایل ای ڈی بنائی ہے جو سورج کی طرح کی روشنی خارج کرتی ہے ۔یہ نیا ڈیزائن فون اور کمپیوٹر سکرینز کے ساتھ دیگر لائٹنگ گیجٹس میں استعمال کیا جا سکے گا تاکہ نیند میں خلل کا سبب بننے والی مصنوعی روشنی کے نقصان کو کم کیا جا سکے۔

