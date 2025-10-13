صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہالوین تہوار :امریکی شہری سجاوٹ کا ریکارڈ بنانے کا خواہاں

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)امریکا کا ایک شہری ہالوین تہوار پر بہترین اور زیادہ سے زیادہ سجاوٹ پر گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کے قریب ہے۔

ہالوین ہرم کے نام سے جانا جانے والا شہری شخص امریکی ریاست کینٹکی کے شہر کولڈ اسپرنگ کا رہنے والا ہے ۔ ہالوین ہرم تہوار پر ایسے بڑے پیمانے پر ہالووین سجاوٹ تیار کررہا ہے جس کا مقصد گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے ۔شہری نے اپنے ہالووین ڈسپلے کا نام Deadsprings Cemetery رکھا ہے ۔ شہری کا کہنا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ ہالوین ڈسپلے کے پراپس کی تعداد کا کوئی عالمی ریکارڈ موجود نہیں اور اس نے 300 سے زائد پراپس نصب کیے ہیں۔یہ ڈسپلے صرف سجاوٹ تک محدود نہیں بلکہ ایک چیریٹی فنڈریزنگ کا بھی حصہ ہے ۔ اس سال کا چیریٹی سینٹر نادرن کینٹکی چلڈرن ایڈوکیسی سینٹر ہے۔

