برطانیہ میں جراسک دور کی منفرد سمندری مخلوق دریافت

  عجائب دنیا
برطانیہ میں جراسک دور کی منفرد سمندری مخلوق دریافت

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ کے ساحل پر ڈور سیٹ کاؤنٹی کے قریب پائے جانے والے ایک ڈھانچے کی شناخت ایکتھیوسورز کی ایک نئی نسل کے طور پر کی گئی ہے ، یہ قدیم زمانے کا سمندر میں رینگنے والا جانور ہے جو کبھی سمندروں پر راج کرتا تھا۔۔۔

ڈولفن کے سائز کی اس مخلوق کو‘سورڈ ڈریگن آف ڈورسیٹ’ کا نام دیا گیا ہے ۔مانچسٹر یونیورسٹی نے اس دریافت کے بارے میں کہا کہ یہ ڈھانچہ اپنی نوعیت کی واحد معروف مثال ہے اور ایکتھیوسورز کے ارتقائی فوسل ریکارڈ میں ایک اہم خلا کو پُر کرنے میں مدد کرسکتا ہے ۔یہ سورڈ ڈریگن ابتدائی جوراسک دور کا ہے جو آج سے تقریباً 190 ملین سال پرانا تھا، یہ ڈھانچہ 2001ء میں ڈورسیٹ کاؤنٹی میں گولڈن کیپ کے قریب دریافت ہوا تھا، لیکن اس کا تجزیہ ماہرین حیاتیات نے حال ہی میں مکمل کیا ہے ۔

 

