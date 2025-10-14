سپین میں دنیا کا مہنگا ترین برگر، قیمت11,000 امریکی ڈالرز
لاہور(نیٹ نیوز)برگر 21 صدی کی بہت مقبول غذا بن گیا ہے اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیںسوشل میڈیا کے مطابق دنیا کا مہنگا ترین برگر کہاں ملتا ہے ؟سپین میں ایک ایسا ریستوراں ہے۔۔۔
جس نے سب سے مہنگا برگر پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔ ریستوراں کا نام Asador Aupa ہے جو کیٹالونیا میں واقع ہے ۔یہ برگر تقریباً 9,450 یورو یا تقریباً 11,000 امریکی ڈالرز میں بیچا جا رہا ہے ۔ اسے عام طور پر مینیو پر نہیں رکھا گیا ہے ۔ صرف مخصوص مہمانوں کو دعوت نامے کی بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے ۔برگر بنانے میں آٹھ سال کی تحقیق شامل ہیسوشل میڈیا کے مطابق اور اجزا کا مکمل راز رکھا گیا ہے ، لیکن مانا جاتا ہے کہ تین اعلیٰ درجے کی گوشت کی اقسام، ایک انتہائی مخصوص یورپی پنیر اور ایک سپیشل سوس شامل ہے ۔