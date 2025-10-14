روزانہ کولڈ ڈرنکس کااستعمال جسمانی وذہنی مسائل کاباعث
لاہور(نیٹ نیوز)تازہ طبی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ کولڈ ڈرنکس پینے والے افراد ناصرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے مسائل کا بھی زیادہ شکار ہو سکتے ہیں۔ چینی سے بھرپور مشروبات آنتوں کے بیکٹیریا کے توازن کو متاثر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ۔۔۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سافٹ ڈرنکس میں موجود زیادہ مقدار میں شکر کچھ اقسام کے بیکٹیریا کو بڑھاتی اور کچھ کو کم کرتی ہے ، جس سے جسم میں سوزش (inflammation) پیدا ہوتی ہے ، جو براہِ راست ذہنی توازن اور جذباتی استحکام کو متاثر کر سکتی ہے ۔تحقیق میں 405 ڈپریشن کے مریضوں اور 527 صحت مند افراد کو شامل کیا گیا۔نتائج کے مطابق روزانہ کولڈ ڈرنکس پینے والے افراد میں ڈپریشن کا خطرہ 8 فیصد تک بڑھ گیا، جبکہ خواتین میں یہ شرح 16 فیصد تک زیادہ پائی گئی۔