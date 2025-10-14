فطرت کے قریب وقت گزارنا ذہنی تناؤ کم کرتاہے :تحقیق
لاہور(نیٹ نیوز) سویڈن میں ایک نئی سیاحتی مہم شروع کی گئی ہے جو ملک کو ایک قدرتی علاج کے طور پر پیش کرتی ہے اس لیے ڈاکٹرز صحت کو بہتر بنانے میں مدد کے حصول کے لیے وہاں جانے کی تجویز دے سکتے ہیں۔۔۔
ماہرین کے مطابقبرطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کی اس سیاحتی مہم کا اشتہار سویڈش فطرت اور ثقافت سے جڑی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتا ہے جو ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے مفید ہیں۔ماہرین کے مطابق یہ خیال بڑھتے ہوئے سائنسی شواہد پر مبنی ہے کہ فطرت کے قریب وقت گزارنا تناؤ کو کم کرنے ، موڈ، نیند اور علمی افعال کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے ۔1 لاکھ سے زیادہ جھیلوں اور تقریباً 6 ہزار قدرتی ذخائر کے ساتھ سویڈن کا بھرپور کا قدرتی مناظر سے بھرپور ماحول ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے کافی مواقع فراہم کرتا ہے ۔