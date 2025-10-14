اٹلی :ہاتھیوں کو غذا و اوزار بنانے کیلئے بھی استعمال کیا گیا
لاہور(نیٹ نیوز) ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے دریافت کیا ہے کہ قدیم انسانوں نے اٹلی میں ہاتھیوں سے نہ صرف گوشت حاصل کیا بلکہ ان کی ہڈیوں کو اوزار بنانے کے لیے بھی استعمال کیا۔۔۔
اٹلی کے علاقے کیسل لمبروسو میں تقریباً 404,000 سال قبل کے دور کی یہ دریافت ہے ، یعنی Middle Pleistocene کے زمانہ کی۔ وہاں ہاتھیوں کی لاش کے 300 سے زائد ڈھانچے ملے ، ساتھ ہی 500 سے زیادہ پتھر کے اوزار بھی دریافت ہوئے ۔ہاتھی کی ہڈیوں پر تازہ ٹوٹ پھوٹ کے نشانات تھے یعنی کہ ان پر طاقت استعمال کر کے ہڈیاں توڑی گئیں تھیں۔کچھ ہڈیوں کو جان بوجھ کر اس طرح ڈھالا گیا کہ وہ بڑے اوزار بن سکیں۔ اسی طرح کیسٹل ڈی گیڈو کے مقام پر بھی تقریباً 400,000 سال قبل کی دریافت ہوئی ۔ہڈیوں سے مختلف اشکال کے اوزار بنائے گئے تھے ۔