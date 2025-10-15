ڈائٹ مشروبات سے بھی جگر کی چربی دار بیماری کا خطرہ
لاہور(نیٹ نیوز)تازہ شواہد بتاتے ہیں کہ ڈائٹ مشروبات جگر کی چربی دار بیماری کے خطرے کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں۔ماہرین کے مطابق بعض تجزیوں میں روزانہ ایک ڈائٹ کین بھی یعنی بہت معمولی مقدار پینے کو بھی خطرے میں خاطر خواہ اضافے سے جوڑا گیا ہے ۔۔۔
حالیہ ایک مطالعے ( یوکے بایو بینک سمیت) اور یورپی گیسٹرو اینٹرولوجی کانفرنس میں پیش کی گئی رپورٹس نے بتایا کہ دائمی طور پر ڈائٹ اور چینی والی دونوں طرح کی خوشبودار اور فزی-ڈرنکس کے استعمال سے چربی دار جگر کے خطرے میں اضافہ منسلک ملا ہے ۔یہی نہیں بلکہ کچھ تخمینوں میں ڈائٹ مشروبات کے ساتھ اس بیماری کا رسک 60% تک بتایا گیا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنوعی مٹھاس آنتوں کے بیکٹیریا پر اثر ڈال کر میٹابولک ہومیو سٹیس کو بگاڑ سکتی ہے ۔