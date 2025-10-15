صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے کی طلاق پر ماں کا بیٹے کو دودھ سے غسل،کیک کاٹا

ممبئی(نیٹ نیوز)دنیا بھر میں شادی کے بعد اب طلاق پر بھی جشن عام ہوتا جارہا ہے اور حال ہی میں کچھ خواتین کی طلاق کے بعد سلیبریشن ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد ایک شخص کے جشن کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔۔۔

بھارتی میڈیا پر ڈی کے برادر نامی ڈیجیٹل کرئیٹر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں اس شخص کو اپنی طلاق کا جشن مناتے دیکھا جاسکتا ہے ۔ویڈیو میں موجود شخص کو اس کی والدہ تیاری سے قبل دودھ سے غسل دے رہی ہے جس کے بعد اس نے دلہا کی طرح تیار ہوکر کیک بھی کاٹا۔جشن کیلئے کاٹے گئے کیک پر طلاق مبارک لکھاتھا۔دوسری جانب ویڈیو کے کیپشن میں درج ہے کہ ‘افسردہ ہونے کے بجائے خوش رہیں اور خود کو خوش رکھیں ۔ اس شخص کا تعلق کہاں سے ہے یا اس کی اہلیہ سے طلاق کس وجہ ہوئی اس حوالے سے بھی کوئی معلومات سامنے نہیں آسکی ہے ۔

 

