امریکی شہری نے وزنی کدو کاشت کرکے عالمی چیمپئن شپ جیت لی

  • عجائب دنیا
امریکی شہری نے وزنی کدو کاشت کرکے عالمی چیمپئن شپ جیت لی

کیلیفورنیا (نیٹ نیوز)امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے ہاف مون بے میں منعقدہ عالمی چیمپئن شپ ایک کاشتکار کے 2 ہزار 346 پاؤنڈ وزنی کدو نے جیت لی۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2024ء کے مقابلے میں سانتا روزا کے رہائشی برینڈن ڈاسن کا 2 ہزار 465 پاؤنڈ وزنی کدو دوسرے نمبر پر رہا تھا۔۔۔

 وہ بالآخر اس سال ایونٹ جیتنے میں کامیاب رہے ہیں۔اس موقع پر گزشتہ سال 2 ہزار 471 پاؤنڈ کے کدو کے ساتھ مقابلہ جیتنے والے ٹریوس گینگر نے کہا کہ جو کدو میں نے اس سال کے مقابلے کے لیے اگانے کی کوشش کی تھی وہ سیزن کے شروع میں ہی پھٹ گیا تھا، اس لیے میں نے 2025ء کے ایونٹ میں اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک تماشائی کے طور پر شرکت کی ہے ۔ڈاسن کو کدو کے فی پاؤنڈ 9 ڈالرز کے حساب سے 21 ہزار 114 ڈالرز کا انعام دیا گیا۔

 

