صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناشتہ نہ کرنا دل کی صحت کیلئے خطرے کی گھنٹی

  • عجائب دنیا
ناشتہ نہ کرنا دل کی صحت کیلئے خطرے کی گھنٹی

لاہور(نیٹ نیوز)ناشتے کو بہت سے لوگ معمول کا حصہ نہیں بناتے ، یہ بظاہر معمولی عادت دراصل دل کی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے۔۔۔

جرنل کمیونیکیشنز میڈیسن میں شائع رپورٹ کے مطابق ناشتہ کرنے میں ہر ایک گھنٹے کی تاخیر اگلے دس سالوں میں موت کے خطرے کو 10 فیصد تک بڑھا سکتی ہے ۔ اس سے قبل جرنل آف امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع ایک تحقیق میں 6500 سے زائد افراد کو شامل کیا گیا تھا، نتائج سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان میں قبل از وقت موت کا امکان 75 فیصد زیادہ ہوتا ہے ، جب کہ دل کے امراض جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج سے مرنے کا خطرہ دوگنا بڑھ جاتا ہے ۔ماہرین کے مطابق یہ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غذا کا وقت اور معیار دونوں ہی دل کی صحت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کا جنوبی افریقہ کو ہر ا کر ور لڈ ٹیسٹ چمپئن شپ کا فاتحانہ آغاز

قائداعظم ٹرافی :پشاورنے فاٹاکو شکست دیدی ،تین میچز ڈرا

سپورٹس پریزنٹر ایرن ہالینڈ کے دیسی انداز کے چرچے

بابر اعظم کا مداح قذافی سٹیڈیم کی دیوار پھلانگ کر ڈریسنگ روم تک پہنچ گیا

ویمنز ورلڈ کپ: بارش پاکستان کی جیت کی میں رکاوٹ بن گئی

کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ :محسن نقوی قومی ٹیم کوجیت پرمبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak