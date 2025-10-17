خوفناک مگر دلکش تصویر نے فوٹوگرافر کو ایوارڈ دلوا دیا
نمیبیا(نیٹ نیوز)نمیبیا میں ایک قصبے میں کھڑے نایاب لکڑبھگے کی تصویر نے فوٹوگرافر کو وائلڈ لائف فوٹوگرافر آف دی ایئر 2025کا اعزاز جتوادیا۔یہ تصویر جنوبی افریقی فوٹوگرافر وِم وین ڈین ہیور نے کولمانسکوپ کے قصبے میں لی تھی۔۔۔
اس تصویر کا عنوان Ghost Town Visitor (آسیبی علاقے کا ملاقاتی) منتظمین کے مطابق یہ تصویر دس سال کی محنت اور کیمرا ٹریپ ٹیکنالوجی کے استعمال کا نتیجہ ہے ۔یہ نایاب تصویر 60 ہزار 636 اندراجات میں سے چنی گئی، اس میں ایک بھورا لکڑبھگا دکھائی دیتا ہے جو دنیا کی سب سے نایاب لکڑبھگوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے ، یہ لکڑبھگے رات کو نکلنے والے جانور ہوتے ہیں، اسی لیے فوٹوگرافر نے ان کے نشانات دیکھ کر علاقے میں کیمرا ٹریپ نصب کیے تھے ۔جیوری ممبر کیتھی موران نے کہا کہ اسے دیکھ کر ایک سنسنی سی محسوس ہوتی ہے ، جیسے یہ واقعی لکڑبھگے کی دنیا ہو۔