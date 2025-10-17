صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الزائمر کے خطرے کو کم کرنے والی کیٹوجینک غذا

کولمبیا(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ الزائمر کے خطرے کو خوراک کے ذریعے بھی کم کیا جا سکتا ہے ۔جرنل آف نیورو کیمسٹری میں شائع تحقیق میں یونیورسٹی آف میسوری کے سائنسدانوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ۔۔۔

زیادہ چکنائی اور کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک جسے کیٹوجینک غذا کہا جاتا ہے دماغ کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہے اور خاص طور پر یہ غذاد ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو جینیاتی طور پر اس بیماری کا شکار ہیں۔محققین کے مطابق ایسی غذا APOE4 جین رکھنے والے افراد میں دماغی افعال کی خرابی کو سست یا روک سکتی ہے ، جسے الزائمر کی بیماری کے لیے سب سے مضبوط جینیاتی خطرے کے عنصر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔APOE4 جین طویل عرصے سے دماغ کے افعال کی خرابی اور تبدیل شدہ گٹ بیکٹیریا سے منسلک ہے ۔ 

 

Dunya Bethak