شوہر میک اپ کرکے ہو بہو بیوی کی طرح دکھنے لگا
بیجنگ(نیٹ نیوز)جنوبی چین سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے نے انٹرنیٹ صارفین کو اپنی وائرل تصاویر اور ویڈیوز سے دنگ کر دیا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہی نظر آرہے ہیں اور لوگوں نے تو قیاس آرائی شروع کر دی وہ بچپن میں بچھڑ جانے والے جڑواں بہن بھائی ہیں۔
چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے علاقے Dongguan سے تعلق رکھنے والے ہیشیان شینگ اور ان کی اہلیہ لیانگ شیاؤ دونوں کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہے ان کے چہرے حیران کن حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ایسی ایک ویڈیو میں دونوں نے ایک جیسی بالوں کی وگیں پہنی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے تاثرات کی نقل کرتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ایک جیسے ہی نظر آرہے ہیں۔ایک اور ویڈیو میں اہلیہ کی جانب سے شوہر کو میک اپ کرکے اپنے جیسا بنایا۔