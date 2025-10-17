صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہر میک اپ کرکے ہو بہو بیوی کی طرح دکھنے لگا

  • عجائب دنیا
شوہر میک اپ کرکے ہو بہو بیوی کی طرح دکھنے لگا

بیجنگ(نیٹ نیوز)جنوبی چین سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے نے انٹرنیٹ صارفین کو اپنی وائرل تصاویر اور ویڈیوز سے دنگ کر دیا ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہی نظر آرہے ہیں اور لوگوں نے تو قیاس آرائی شروع کر دی وہ بچپن میں بچھڑ جانے والے جڑواں بہن بھائی ہیں۔

چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے علاقے Dongguan سے تعلق رکھنے والے ہیشیان شینگ اور ان کی اہلیہ لیانگ شیاؤ دونوں کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہے ان کے چہرے حیران کن حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ایسی ایک ویڈیو میں دونوں نے ایک جیسی بالوں کی وگیں پہنی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے تاثرات کی نقل کرتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ایک جیسے ہی نظر آرہے ہیں۔ایک اور ویڈیو میں اہلیہ کی جانب سے شوہر کو میک اپ کرکے اپنے جیسا بنایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak