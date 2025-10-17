صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
اٹلی میں 53سال سے فنڈ اکٹھا کرنے والا جعلی نابینا

میڈرڈ(نیٹ نیوز70 سالہ اطالوی شہری کو 53 سال سے زائد عرصے تک معذوری فنڈز جمع کرنے کیلئے مکمل طور پر نابینا ہونے کا ڈرامہ رچانا مہنگا پڑگیا۔اطالوی شہری نے 53سالوں کے دوران معذوری فنڈنگ کے نام پر 10 لاکھ یورو کا فنڈ اکٹھا کیا۔

آڈیٹی سینٹرل پر شائع رپورٹ میں اٹلی کے شہر ویسنزا کے رہائشی کا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے اس کی کہانی شیئر کی گئی ہے ۔ شہری کو 53 سال قبل ملازمت کے دوران پیش آئے حادثے کے بعد مکمل طور پر نابینا قرار دیا گیا تھا، اٹلی کی مقامی پولیس کو اس پر شک گزرا تو پولیس نے اطالوی شہری کی خطرناک اوزاروں کے ساتھ باغبانی کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کی حتیٰ کہ ان اوزاروں کی خریداری کیلئے بھی اس کو بازار میں احتیاط سے اوزار چیک کرتے ہوئے پایا گیا۔ 2 ماہ کے عرصے کے دوران پولیس کو حاصل ثبوتوں میں واضح ہوچکا تھا کہ یہ نابینا نہیں ہے بلکہ نابینا ہونے کا ڈرامہ کررہا ہے ۔ 

 

