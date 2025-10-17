صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریموٹ کنٹرول کار سے زیرِ زمین پھنسی بلی نکال لی گئی

  • عجائب دنیا
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب کھلونے والی کار سے پائپ میں پھنسی بلی کو بخیر و عافیت نکال لیا گیا۔یہ واقعہ نیویارک میں پیش آیا جہاں ایک بلی کا بچہ زیرِ زمین پائپ میں پھنس گیا تھا۔

اس تک پہنچنا انسانوں کے لیے ناممکن تھا۔مقامی ریسکیو ٹیم نے ریموٹ کنٹرول کار میں ایک کیمرہ اور لائٹ نصب کر کے اسے پائپ کے اندر بھیجا۔ اس کار نے بلی کی درست مقام معلوم کرنے میں مدد دی۔جب بلی کی جگہ کا پتا چل گیا تو ریسکیو عملے نے پائپ کا وہ حصہ کھود کر کھولا اور آخرکار کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد بلی کو محفوظ طور پر نکال لیا۔یہ واقعہ نہ صرف ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال کی ایک مثال ہے بلکہ جانوروں سے ہمدردی اور انسانیت کی خوبصورت جھلک بھی پیش کرتا ہے ۔

 

