آئی فون کی خاطر گردہ بیچنے والا نوجوان ڈائیلاسز کا محتاج

بیجنگ(نیٹ نیوز)وانگ شانگ کن نامی چینی نوجوان کے نوعمری کے ایک فیصلے نے اسے زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔2011میں چینی نوجوان نے آئی فون اور آئی پیڈ خریدنے کی خاطر اپنا ایک گردہ فروخت کردیا تھا۔۔۔

 تاہم اب یہ نوجوان اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے ۔ سمگلر کی پیشکش کی لالچ میں آکر غیرقانونی سرجری کروا کر اپنا ایک گردہ بیچنے کا فیصلہ کیا، جس کے اسے 20 ہزار یوآن ملے ۔ جلد ہی اس کی صحت بگڑنے لگی اور اسے شدید انفیکشن ہوگیا، جس نے اس کے دوسرے گردے کو بھی متاثر کردیا جس کی وجہ سے یہ پوری زندگی ڈائیلاسز کا محتاج ہے ۔اس وقت چینی نوجوان نے ہر کسی کی توجہ اُس وقت حاصل کی جب اس کی مدد سے حکام نے غیرقانونی جسمانی اعضاء فروخت کرنے والے نیٹ ورک کو پکڑا اور بطور انعام مذکورہ نوجوان کو 14 لاکھ 8 ہزار یوآن دے دئیے گئے ۔

 

