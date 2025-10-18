خشک انجیر بڑھاپے کی علامات کم کرنے میں مددگار
لاہور(نیٹ نیوز)خشک انجیر بڑھاپے کی علامات کم کرنے میں مددگار ہے اور زیتون کے تیل کے ساتھ اس کے امتزاج کے حیرت انگیز فوائد ہیں۔۔۔
تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ انجیر کے عرق اور زیتون کے تیل سے کینسر کے مریضوں میں کیموتھراپی اور ریڈی ایشن کے مضر اثرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، تاہم بعض مطالعات کے مطابق یہ امتزاج جوڑوں کے درد میں واضح بہتری نہیں لاتا، اس لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے ۔ماہرین کے مطابق خشک انجیر میں موجود وٹامن ای، وٹامن سی اور کیلشیم جلد کو صحت مند رکھنے اور جھریوں، داغ دھبوں اور بڑھاپے کی علامات کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب، زیتون کا تیل بھی دل کی صحت کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے ، یہ خون میں شکر، کولیسٹرول اور سوزش کے لیول کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے ۔