صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خشک انجیر بڑھاپے کی علامات کم کرنے میں مددگار

  • عجائب دنیا
خشک انجیر بڑھاپے کی علامات کم کرنے میں مددگار

لاہور(نیٹ نیوز)خشک انجیر بڑھاپے کی علامات کم کرنے میں مددگار ہے اور زیتون کے تیل کے ساتھ اس کے امتزاج کے حیرت انگیز فوائد ہیں۔۔۔

 تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ انجیر کے عرق اور زیتون کے تیل سے کینسر کے مریضوں میں کیموتھراپی اور ریڈی ایشن کے مضر اثرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، تاہم بعض مطالعات کے مطابق یہ امتزاج جوڑوں کے درد میں واضح بہتری نہیں لاتا، اس لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے ۔ماہرین کے مطابق خشک انجیر میں موجود وٹامن ای، وٹامن سی اور کیلشیم جلد کو صحت مند رکھنے اور جھریوں، داغ دھبوں اور بڑھاپے کی علامات کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب، زیتون کا تیل بھی دل کی صحت کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے ، یہ خون میں شکر، کولیسٹرول اور سوزش کے لیول کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:8شہری لُٹ گئے ،2گاڑیاں ، 3موٹرسائیکلیں چوری

سی سی ڈی اہلکار پر فائرنگ بیوی کے کرانے کاانکشاف

ہربنس پورہ :نوجوان کی گولی مارکر خودکشی

لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا

2 خواتین کو اغوا کر لیا گیا

وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کر نے والا پکڑا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak