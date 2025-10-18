صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون پولیس افسر کا گھنٹے میں 733 پل اپس کا ریکارڈ

آسٹریلیا کی خاتون پولیس افسر جیڈ ہینڈرسن نے اپنی غیر معمولی فٹنس کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیا، انہوں نے ایک گھنٹے میں 733 پل اپس کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔32

 سالہ جیڈ ہینڈرسن نے تقریباً 10 سال پرانا عالمی ریکارڈ توڑا، جو اس سے قبل ایک اور آسٹریلوی خاتون ایوا کلارک نے 2016ء میں 725 پل اپس کر کے قائم کیا تھا۔جیڈ ہینڈرسن نے گنیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے یہ ریکارڈ بنانے کی تیاری اس لیے شروع کی کیونکہ مجھے وہ کام کرنے کا شوق تھا جو کسی نے پہلے نہ کیا ہو، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ میرا جسم اور دماغ کہاں تک جا سکتا ہے ۔ابتدائی طور پر ہینڈرسن نے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ پل اپس کرنے کا ریکارڈ توڑنے کا ارادہ کیا تھا تاہم ٹریننگ کے دوران جیڈ کے بازو کے پٹھے متاثر ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑا۔ 

 

