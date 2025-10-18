صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ ڈیلیوری ایپ سے ہزار سے زائد مفت کھانے حاصل

  عجائب دنیا
ناگویا(نیٹ نیوز)جاپان کے شہر ناگویا سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ شخص نے فوڈ ڈیلیوری ایپ ڈیمائے کین کے نظام میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو سال کے دوران ایک ہزار سے زائد مفت کھانے حاصل کر لیے۔۔۔

 ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق اس فراڈ سے کمپنی کو 37 لاکھ ین (تقریباً 24 ہزار امریکی ڈالر) کا نقصان ہوا، ملزم تاکویا ہیگاشی موتو نامی بے روزگار شخص ہر بار کھانا آرڈر کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا کہ اسے آرڈر موصول نہیں ہوا، جس پر کمپنی اسے ریفنڈ کر دیتی۔رپورٹ کے مطابق ہیگاشی موتو نے اپریل 2023ء سے اس فراڈ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، ادائیگی سے بچنے کے لیے 124 جعلی اکاؤنٹس استعمال کرتا جنہیں وہ چند دن بعد بند کر دیتا تھا تاکہ ٹریس نہ ہو سکے ۔ ڈیلیوری ایپ نے واقعے کے بعد شناختی تصدیق کے نظام کو مزید سخت کرنے اور مشکوک ریفنڈ درخواستوں پر نگرانی بڑھانے کا اعلان کیا ہے ۔ 

 

