صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے آئی پر ’’معجزاتی دعائیں ‘‘تخلیق کرکے بیچنے والا گروہ

  • عجائب دنیا
اے آئی پر ’’معجزاتی دعائیں ‘‘تخلیق کرکے بیچنے والا گروہ

ساؤپالو(نیٹ نیوز)برازیل میں پولیس نے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے جو اے آئی کی مدد سے معجزاتی دعائیں تیار کر کے عوام کو فروخت کر رہا تھا۔۔۔

تحقیقات کے مطابق اس گروہ نے اے آئی ٹولز کی مدد سے ایسی دعائیں تخلیق کیں جو بظاہر قدیم مذہبی متون یا الہامی کلمات معلوم ہوتی تھیں۔ ملزمان دعویٰ کرتے تھے کہ یہ دعائیں بیماریوں، مالی مشکلات اور روحانی مسائل کا فوری حل فراہم کرتی ہیں۔یہ دعائیں آن لائن پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھاری قیمتوں پر بیچی جا رہی تھیں، اور کئی لوگوں کو دھوکہ دے کر لاکھوں کمائے گئے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ کے سربراہ نے اے آئی سے تخلیق شدہ مذہبی مواد کو اصلی ظاہر کرنے کے لیے جعلی تصدیقی سرٹیفکیٹس بھی بنائے تھے ، اب حکام اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مندی پراختتام،107ارب خسارہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 138 ارب کے119970سودے

1.2ارب ڈالرکی قسط ملنے سے زر مبادلہ ذخائر مستحکم ہونگے ،میاں زاہد

موبی لنک بینک نے بیسٹ پلیس ٹو ورک کا ایوارڈ اپنے نام کرلیا

بزنس کنڈکٹ اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ آف کنزیومرز فریم ورک جاری

پی ٹی سی ایل گروپ نے مرکنٹائل کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak