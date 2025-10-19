صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کی 15سال میں400پلاسٹک سرجریز،2لاکھ ڈالرخرچ

  عجائب دنیا
سیئول (نیٹ نیوز)جنوبی کوریا میں ایک خاتون 15سال کے دوران تقریباً 400 کاسمیٹک سرجریز پر 300ملین وان یعنی 2لاکھ 10ہزار امریکی ڈالرز خرچ کر ڈالے ۔

میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کے مقبول تفریحی شو ‘اٹس اوکے ٹو ناٹ بھی اوکے ’ میں گفتگو کرتے ہوئے خاتون گِل لی وُون نے انکشاف کیا کہ میں نے سب سے پہلے 2010ء میں اس وقت پلاسٹک سرجری کروائی تھی جب کالج کے امتحان کی تیاری کے دوران میں موٹاپے کا شکار ہو گئی تھی ، میرا بوائے فرینڈ مسلسل میری ظاہری شکل پر تنقید کرتا تھا، جس نے میرے خود اعتمادی کو مجروح کر دیا اور میں خود کو مکمل طور پر بدلنا چاہتی تھی، اب مجھے پلاسٹک سرجری کروانے پر کوئی افسوس نہیں ہے بلکہ مجھے اپنی اس ظاہری شکل پر اعتماد محسوس ہوتا ہے اور اب بھی اپنی شکل میں کچھ چیزیں بدلنا چاہتی ہیں۔

 

