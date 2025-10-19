امریکا:فارم سے بھاگنے والی 3بکریاں سیلبریٹی بن گئیں
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی ریاست کنیکٹیکٹ میں تین ماہ قبل ایک فارم سے بھاگنے والی 3بکریاں سیلبریٹی بن گئیں۔ یہ بکریاں جولائی میں فارم سے بھاگ گئی تھیں اور اُس وقت سے اب تک انہیں انٹر اسٹیٹ 95کے قریب نجی اور سرکاری زمینوں پر چرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ۔
جانوروں کے تحفظ کیلئے کام کرنے والی سیلویا روزنسکا نے بتایا کہ ان بکریوں کو پکڑنا بہت مشکل ثابت ہوا ہے ۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارتی دکھائی دیتی ہیں، ان بکریوں نے مقامی رہائشیوں کے درمیان مداحوں کا ایک گروپ بنا لیا ہے ، جو ‘‘کلنٹن رومنگ گوٹس’’ نامی فیس بک گروپ میں ان کی تصاویر شیئر کرتے ہیں۔کلنٹن اینیمل کنٹرول نے عوام سے درخواست کی ہے کہ اگر کوئی ان بکریوں کو دیکھے تو انہیں پکڑنے یا بھگانے کی کوشش نہ کرے ۔