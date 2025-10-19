صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

74سالہ شخص نے 24سالہ خاتون سے شادی کرلی

جاوا(نیٹ نیوز)انڈونیشیا کے صوبے ایسٹ جاوا کے علاقے Pacitan Regency میں 74 سالہ شخص نے کروڑوں روپے خرچ کرکے خود سے 50 سال کم عمر خاتون سے شادی کرلی۔74 سالہ Tarmanنے 24 سالہ Shela Arika سے شادی کی اور اس موقع پر دلہن کو 3 ارب انڈونیشین روپے (5 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد) ادا کیے ۔ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ واضح نہیں کہ۔۔۔

 

اس جوڑے کی ملاقات کیسے ہوئی۔دلہن کو چیک پیش کیے جانے کے موقع پر شادی میں موجود مہمانوں نے خوشی کے نعرے لگائے ۔اس موقع پر شادی کے تحائف لینے کی بجائے میزبان کی جانب سے مہمانوں کو ایک لاکھ انڈونیشین روپے نقد د یئے گئے جبکہ ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی کے مطابق نوبیاہتا جوڑا ادائیگی کیے بغیر چلا گیا اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہوسکا۔

 

 

 

 

 

 

 

