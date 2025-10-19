دبلا پتلے افرادکو بھی ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ ہو سکتا
ٹورنٹو(نیٹ نیوز)کینیڈین سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ دبلا پتلا دکھائی دینے والا شخص بھی دل کے دورے اور فالج کے خطرے کا شکار ہو سکتا ہے ۔
اس سلسلے میں کسی کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ایک بڑی تحقیق کے مطابق اعضاء کے گرد چھپی ہوئی چربی اور جگر میں جمع ہونیوال چربی شریانوں کو خاموشی سے نقصان پہنچا سکتی ہے اور بظاہر دبلے پتلے نظر آنے والے لوگ بھی اس کیفیت میں مبتلا ہوسکتے ہیں۔اس سلسلے میں کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی کے محققین نے کینیڈا اور برطانیہ کے 33,000 سے زائد بالغ افراد کے ایم آر آئی اسکینز اور صحت سے متعلق اعداد وشمار کا تجزیہ کیا اور تحقیقی ٹیم کی شریک مصنفہ کا کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چربی کی تقسیم کا اندازہ لگانے کے لیے زیادہ جدید طریقوں کی ضرورت ہے ۔