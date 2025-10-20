آسٹریلیا، ہوٹل کے سوئمنگ پول سے مگر مچھ نکل آیا
سڈنی(نیٹ نیوز)شمال مشرقی آسٹریلیا میں اس وقت حیران کن صورتحال پیدا ہوگئی جب ایک مگرمچھ اچانک فائیو اسٹار ہوٹل کے سوئمنگ پول میں آن پہنچا۔
تاہم مہمانوں کو جیسے خبر ہی نہ ہو، وہ پرسکون انداز میں پول کے کنارے دھوپ سینکتے رہے ۔یہ واقعہ شیریٹن گرینڈ میرج ریزورٹ، پورٹ ڈگلس میں پیش آیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ویڈیو میں ایک کم عمر مگرمچھ کو پول کے اندر پانی کی تہہ میں آرام کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ٹک ٹاک صارف لیزا کیلر نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں کسی کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن شیریٹن کے پول میں ایک مگرمچھ ہے ۔ ہوٹل کے منیجر جوزف امیرو کے مطابق، مگرمچھ کو دیکھا گیا، جس کے بعد پول کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔انہوں نے کہا کہ مہمان اور مگرمچھ کبھی بھی ایک ہی وقت میں پول میں موجود نہیں تھے۔