آبائی شہر چھوڑنا معمر افراد کی صحت بہتر بنا سکتا ہے : تحقیق
ٹورنٹو(نیٹ نیوز)حالیہ تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اگرچہ آبائی شہر چھوڑنا ایک تلخ تجربہ ہوسکتا ہے، لیکن یہ بڑھاپے میں صحت کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوسکتا ہے۔
جرنل آف ایتھنک اینڈ مائنارٹی سٹڈیز میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق وہ معمر افراد جو اپنے آبائی علاقے یا ملک سے ہجرت کر کے دوسری جگہ آباد ہوتے ہیں، ان کی صحت ان افراد کے مقابلے میں بہتر پائی گئی جو اپنی پیدائش کی جگہ پر ہی زندگی گزارتے ہیں۔تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو افراد اپنی جائے پیدائش پر ہی مقیم رہے ، ان میں 22 فیصد زیادہ امکانات معذوری کے پائے گئے جیسے نظر و سماعت کی کمزوری، یادداشت میں کمی اور چلنے پھرنے میں دشواری پائی گئی۔یونیورسٹی آف ٹورنٹو کی مرکزی محقق کیتھرین اہلن کے مطابق یہ مطالعہ پہلی بار بڑے پیمانے پر شواہد فراہم کرتا ہے کہ امریکا کے اندر ہجرت بڑھاپے میں بہتر صحت سے منسلک ہے۔