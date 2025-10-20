کون کون میت پر آتا ہے، اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچالیا
چھتیس گڑھ(نیٹ نیوز)بھارت میں ایک شہری نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی موت پر کون آتا ہے اور کون افسوس کرتا ہے، اپنی جعلی موت کا ڈرامہ رچا ڈالا۔
مقامی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے شہری کے اہلِ خانہ کی مدد سے جعلی موت کی خبر، ہسپتال کی رپورٹ اور حتیٰ کہ انتقال کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں۔جب لوگ تعزیت کے لیے اُس کے گھر پہنچے تو اچانک وہ شخص زندہ حالت میں نمودار ہو گیا اور بتایا کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی موت پر کون سچا دُکھ دکھائیگا۔تاہم اس حرکت نے اُسے سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کئی لوگوں نے اسے غیر اخلاقی، جذبات سے کھیلنے والا اور خود غرض عمل قرار دیا، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ قدم شاید احساسِ تنہائی یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا۔