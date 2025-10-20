صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کون کون میت پر آتا ہے، اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچالیا

  • عجائب دنیا
کون کون میت پر آتا ہے، اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچالیا

چھتیس گڑھ(نیٹ نیوز)بھارت میں ایک شہری نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی موت پر کون آتا ہے اور کون افسوس کرتا ہے، اپنی جعلی موت کا ڈرامہ رچا ڈالا۔

مقامی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے شہری کے اہلِ خانہ کی مدد سے جعلی موت کی خبر، ہسپتال کی رپورٹ اور حتیٰ کہ انتقال کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں۔جب لوگ تعزیت کے لیے اُس کے گھر پہنچے تو اچانک وہ شخص زندہ حالت میں نمودار ہو گیا اور بتایا کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی موت پر کون سچا دُکھ دکھائیگا۔تاہم اس حرکت نے اُسے سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کئی لوگوں نے اسے غیر اخلاقی، جذبات سے کھیلنے والا اور خود غرض عمل قرار دیا، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ قدم شاید احساسِ تنہائی یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

دوحامذاکرات:پاکستان،افغانستان میں سیز فائر کا معاہدہ:13گھنٹے کی طویل نشست،دونوں ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کرینگے،قطر اور ترکیہ کا شکریہ:خواجہ آصف

گندم کی خریداری3500روپے من،بین الصوبائی نقل وحرکت پر پابندی نہیں ہوگی:وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پالیسی کی منظوری

پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ30اضلاع تک بڑھانے کی منظوری:ایماندار شہریوں کیلئے مزید سہولیات دیں:مریم نواز

پاکستان کا پہلا ہائپر سپیکٹرل سیٹلائٹ1 کامیابی سے مدار میں داخل

پاکستان کے لڑاکا طیاروں کی آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز،فضا میں ری فیو لنگ کا مظاہرہ

آئی ایم ایف پاکستان پر قومی مفاد کیخلاف کوئی شرط عائد نہیں کرسکتا:وزیر خزانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak