سائنسدانوں نے انسانوں میں چھٹی حس کی تصدیق کردی

سائنسدانوں نے انسانوں میں چھٹی حس کی تصدیق کردی

واشنگٹن(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے انسانوں میں چھٹی حس کی تصدیق کردی۔ یہ نئی دریافت کیلیفورنیا کے سکریپس ریسرچ سینٹر کے سائنس دانوں نے کی ہے۔

محققین نے بتایا کہ انسانی جسم میں ایک پوشیدہ نظام موجود ہے جو ہمیں اپنے اندرونی حالات سے آگاہ رکھتا ہے۔ اسے سائنسی اصطلاح میں انٹروسیپشن کہا جاتا ہے ۔یہ وہ حس ہے جو دماغ کو جسم کے اندرونی سگنلز ، جیسے دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، خون کے دباؤ اور مدافعتی نظام کی کیفیت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ یوں ہمارا جسم بغیر کسی شعوری کوشش کے خود کو متوازن اور فعال رکھتا ہے۔ اگرچہ انٹروسیپشن کا تصور سب سے پہلے برطانوی نیوروسائنسدان چارلس شیرنگٹن نے گزشتہ صدی کے اوائل میں پیش کیا تھا، مگر طویل عرصے تک یہ خیال سائنسی توجہ سے محروم رہا۔

