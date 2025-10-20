شادی انوکھی بنانے کیلئے ریلوے سٹیشن میں تقریب رکھ لی
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں دلہن نے اپنی شادی کو یادگار اور انوکھی بنانے کیلئے تاریخی ریلوے سٹیشن میں تقریب رکھ لی۔
32 سالہ میرِتھ جولیانی نے اپنی شادی کے لیے نیویارک کے تاریخی گرینڈ سینٹرل ٹرمینل کو ہی شادی ہال میں بدل دیا اور اس طرح اپنے ‘شاندار خواب’ کو حقیقت کا روپ دے دیا۔دلہن بننے والی خاتون جولیانی نے اپنے شریکِ حیات ڈیوڈ گیریٹ کے ساتھ 11 اکتوبر کو وینڈر بلٹ ہال میں شادی کی۔شادی کی سجاوٹ کسی فلمی منظر سے کم نہ تھی، 12 فٹ بلند پھولوں کی سجاوٹ، سنہری فرش، ہارپ اور وائلن کی دھنیں اور ایک پرانی طرز کا ‘ٹکٹ بوتھ’ جسے دلہن نے خود ڈیزائن کیا تھا۔اسی بوتھ پر مہمانوں کو ریسیپشن کے لیے خصوصی ٹرین ٹکٹ نما دعوت نامے دئیے گئے، جن پر ان کی نشستوں کے نمبر درج تھے۔