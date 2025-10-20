صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)بہت جلد آپ کو شہر کے اندر کسی ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے رکشہ یا ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔

چینی کمپنی نے بغیر پائلٹ کے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ائیر ٹیکسی تیار کی ہے جو سنگل چارج پر 100 میل سے زیادہ سفر کرسکے گی۔ یہ ڈرائیور لیس فلائنگ ٹیکسی چینی کمپنی ای ہانگ ہولڈنگ وہیکلز نے تیار کی ہے ۔کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وی ٹی 35 نامی اڑنے والی یہ گاڑی شہروں کے اندر فضائی سفر کو محفوظ، آسان اور عام معمول بنا دے گی۔ یہ سواری ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ اور پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، یعنی اسے چھتوں، پارکنگ لاٹ اور دیگر مقامات پر آسانی سے اتارا جاسکتا ہے ۔کمپنی کی جانب سے اس کی حالیہ آزمائش میں ثابت ہوا کہ یہ اڑنے والی گاڑی حرکت کرتے بحری جہاز پر بھی اتر سکتی ہے ۔ ابھی کمپنی کی جانب سے اس کی آزمائش کی جا رہی ہے۔

