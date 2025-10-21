صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ریاست مشی گن کا جزیرہ جہاں کوئی کار نہیں چلتی

عجائب دنیا

امریکی ریاست مشی گن کا جزیرہ جہاں کوئی کار نہیں چلتی

مشی گن (نیٹ نیوز)امریکی ریاست مشی گن کے قریب ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں کاروں پر پابندی ہے ہر شخص کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا موجود ہے ۔ ماکینک جزیرے میں ہائی وے پر بھی گاڑیاں چلانے کی اجازت نہیں ہے۔۔۔

 ، ایسا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ موجود ہے اس حوالے سے جزیرے پر ایک گاڑی کے شور مچانے کے حوالے سے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے جب 1898ء میں یہاں ایک گاڑی گزری تھی جس سے یہاں موجود گھوڑے گھبراگئے تھے ، اس واقعے کے بعد مقامی طورگاڑیوں پر پابندی عائد کردی گئی، گزشتہ ایک صدی سے یہاں کا سارا انتظام 600 گھوڑوں نے سنبھالا ہوا ہے ، یہ گھوڑے ہی اس جزیرے کی سڑکوں کے اصل بادشاہ ہیں، جزیرے پر کچرہ اٹھانے والے سے لیکر کوریئر کا کام سب کچھ انہیں گھوڑوں کے ذریعے کیا جاتا ہے ۔ 

 

