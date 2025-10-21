صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں 1800 سال پرانی ڈریگن نما بھٹی دریافت

چین میں 1800 سال پرانی ڈریگن نما بھٹی دریافت

بیجنگ (نیٹ نیوز)چین کے مشرقی صوبے ژی جیانگ کے شہر نینگبو میں 1800 سال قدیم ڈریگن نما مٹی پکانے والی بھٹی دریافت ہوئی ہے ، جو مشرقی ہان خاندان کے 220 عیسوی کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔۔۔

ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ بھٹی انتہائی محفوظ حالت میں ملی ہے اور اس کی ساخت اس زمانے کی اعلیٰ فنی مہارت کو ظاہر کرتی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق یہ تاریخی مقام گوٹانگ آ بھٹی کمپلیکس کہلاتا ہے ، جو بیضی گاؤں، سی چینگ ٹاؤن شپ میں واقع ہے ، دریافت شدہ بھٹی کی لمبائی 22 میٹر سے زائد ہے اور اس کی بناوٹ ڈھلوانی اور لمبی ہے ، جس کے ایک سرے پر آگ جلانے کا خانہ اور دوسرے سرے پر دھوئیں کے اخراج کا راستہ موجود ہے ، اسی وجہ سے اسے ڈریگن نما بھٹی کہا جاتا ہے ۔ بھٹی سے چینی مٹی کے برتنوں کی بڑی تعداد ملی ہے ، جن پر سبز رنگ کی چمک اور سیاہ چمک چڑھی ہوئی تھی۔ 

 

