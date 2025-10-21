صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹینس کی گیند پر ننھے بال کیوں موجود ہوتے ہیں

  • عجائب دنیا
ٹینس کی گیند پر ننھے بال کیوں موجود ہوتے ہیں

لاہور(نیٹ نیوز) آپ نے کبھی سوچا کہ ٹینس بال پر ننھے بال کیوں ہوتے ہیں ۔ ان بالوں کو nap کہا جاتا ہے جو ایک پریشرائزڈ ربڑ بال کو بننے کے عمل کے دوران کور کرتے ہیں۔۔۔

اون، نائیلون، کاٹن یا تینوں کے امتزاج پر مبنی یہ ننھے بال گیند کی سطح پر ایرو ڈائنامک رگڑ کو بڑھاتے ہیں اور اس کے نیچے گرنے کے سفر کی رفتار کو سست کرتے ہیں۔مثال کے طور پر جب کوئی ٹینس پلیئر سروس کرتا ہے تو گیند 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے مگر جب وہ مخالف کھلاڑی کے ریکٹ سے ٹکراتی ہے تو رفتار گھٹ کر 50 میل فی گھنٹہ رہ جاتی ہے ۔یہ ننھے بال گیند کے پیچھے ایسی ہوا کو تشکیل دیتی ہے جو بیک سپن یا ٹاپ سپن میں مدد فراہم کرتی ہے اور اس کی حرکت کو ناقابل پیشگوئی بناتی ہے ۔1800 کی دہائی میں ٹینس کی گیند کو ان بالوں کی بجائے گرم اونی کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ ہماری جوہری تنصیبات کی تباہی کا خواب دیکھتےرہیں:خامنہ ای

غزہ جنگ بندی کا جائزہ،امریکی سفارتکار اسرائیلی پہنچ گئے،نیتن یاہو سے ملاقات

روسی تیل کی خریداری نہ روکنے پر ٹرمپ کی بھارت کو پھر وارننگ

صدر کو منشیات فروش کہنے پر کولمبیا نے امریکا سے سفیر واپس بلا لیا

ایما زون کلاؤڈ میں خرابی، دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر

ہانگ کانگ :کارگو طیارہ رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا، 2ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak