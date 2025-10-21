ٹینس کی گیند پر ننھے بال کیوں موجود ہوتے ہیں
لاہور(نیٹ نیوز) آپ نے کبھی سوچا کہ ٹینس بال پر ننھے بال کیوں ہوتے ہیں ۔ ان بالوں کو nap کہا جاتا ہے جو ایک پریشرائزڈ ربڑ بال کو بننے کے عمل کے دوران کور کرتے ہیں۔۔۔
اون، نائیلون، کاٹن یا تینوں کے امتزاج پر مبنی یہ ننھے بال گیند کی سطح پر ایرو ڈائنامک رگڑ کو بڑھاتے ہیں اور اس کے نیچے گرنے کے سفر کی رفتار کو سست کرتے ہیں۔مثال کے طور پر جب کوئی ٹینس پلیئر سروس کرتا ہے تو گیند 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے مگر جب وہ مخالف کھلاڑی کے ریکٹ سے ٹکراتی ہے تو رفتار گھٹ کر 50 میل فی گھنٹہ رہ جاتی ہے ۔یہ ننھے بال گیند کے پیچھے ایسی ہوا کو تشکیل دیتی ہے جو بیک سپن یا ٹاپ سپن میں مدد فراہم کرتی ہے اور اس کی حرکت کو ناقابل پیشگوئی بناتی ہے ۔1800 کی دہائی میں ٹینس کی گیند کو ان بالوں کی بجائے گرم اونی کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا ۔