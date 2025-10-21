صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین میں مردوں سے زیادہ طویل زندگی کی وجوہات

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں خواتین کی اوسط عمر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر 5 سے 8 سال تک کا فرق دیکھا گیا ہے ۔۔۔

،ماہرین کے مطابق اس کی وجوہات جسمانی، جینیاتی، اور طرزِ زندگی سے جڑی ہیں۔ خواتین کے پاس دو X کروموسوم ہوتے ہیں اگر کسی X کروموسوم میں نقص ہو تو خواتین کے پاس دوسرا X اسے بیلنس کر دیتا ہے ۔ مردوں کے پاس صرف ایک X ہوتا ہے ، اس لیے ان میں جینیاتی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ۔ خواتین میں موجود ایسٹروجن ہارمون دل کی بیماریوں سے حفاظت فراہم کرتا ہے ۔ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے ، جو خطرہ مول لینے ، غصے اور جسمانی دباؤ کو بڑھاتا ہے ۔ مرد زیادہ سگریٹ، شراب، اور غیر صحت مند کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ خواتین احساسات کا اظہار کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، روتی ہیں جو ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے ۔مرد اکثر جذبات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

 

