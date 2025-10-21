صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی شخص نے لاٹری لائیو سٹریمر خاتون پر لٹا دی

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک شخص نے لاٹری کے کروڑوں روپے لائیو سٹریمر خاتون پر خرچ کر ڈالے ، جس کے بعد اس کی بیوی نے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔۔۔

 ایک شخص نے تقریباً 12 کروڑ 30 لاکھ روپے (یعنی 1.4 ملین امریکی ڈالر) کی لاٹری جیتی اور اہلیہ یوان کو ایک بینک کارڈ بھی دیا جس میں پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے (تقریباً 4 لاکھ 20 ہزار ڈالر) موجود تھے ۔یوان نے کارڈ الماری میں رکھ دیا اور کبھی بیلنس چیک نہیں کیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد شوہر کا رویہ بدلنے لگا، وہ دن میں جُوا کھیلنے لگا اور راتوں کو خواتین کی لائیو سٹریمز دیکھنے لگا،اس شخص نے ایک خاتون سٹریمر پر 1 کروڑ 40 لاکھ روپے (168,000 ڈالر) اڑا دئیے ۔یوان نے جب مزید چھان بین کی تو انکشاف ہوا کہ شوہر خاتون سے محبت بھرے پیغامات کا تبادلہ کرتا تھا، اسے ہنی کہتا اور خود کو ہبی لکھتا تھا۔ 

 

