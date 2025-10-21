ایک منٹ میں 16 کلاسیکل کمپوزرز کی پہچان کا ریکارڈ
دبئی(نیٹ نیوز)دبئی میں مقیم چھ سالہ بچے شیوانکھ ورن نے اپنی غیرمعمولی موسیقی کی صلاحیتوں سے سب کو حیران کر دیا، بچے نے ایک منٹ میں 16 کلاسیکل موسیقاروں کی دھنیں پہچان کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔۔۔
شیوانکھ جب صرف تین سال کا تھا تو کارٹون دیکھتے ہوئے وہ کرداروں سے زیادہ پسِ منظر میں چلنے والی موسیقی پر توجہ دیتا تھا، وہ فوراً پہچان لیتا کہ یہ دھن بیتھوون، موزارٹ، باخ یا ویوالڈی کی ہے ۔شیوانکھ کی والدہ یالنی کے مطابق موسیقی اس کے لیے صرف آواز نہیں بلکہ دنیا کو محسوس کرنے اور سمجھنے کا ذریعہ ہے ، وہ کسی بھی جگہ، حتیٰ کہ ریستوران میں بھی، چلتی ہوئی دھن کو سن کر کمپوزر کا نام بتا دیتا ہے ۔یہ ننھا موسیقار اب تک 65 سے زائد کلاسیکل کمپوزیشنز کو صرف سن کر پہچان سکتا ہے ، جس میں چوپین، ڈیبیوسی، بیتھوون، موزارٹ اور دیگر عالمی موسیقاروں کے فن پارے شامل ہیں۔