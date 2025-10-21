صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک منٹ میں 16 کلاسیکل کمپوزرز کی پہچان کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
ایک منٹ میں 16 کلاسیکل کمپوزرز کی پہچان کا ریکارڈ

دبئی(نیٹ نیوز)دبئی میں مقیم چھ سالہ بچے شیوانکھ ورن نے اپنی غیرمعمولی موسیقی کی صلاحیتوں سے سب کو حیران کر دیا، بچے نے ایک منٹ میں 16 کلاسیکل موسیقاروں کی دھنیں پہچان کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔۔۔

شیوانکھ جب صرف تین سال کا تھا تو کارٹون دیکھتے ہوئے وہ کرداروں سے زیادہ پسِ منظر میں چلنے والی موسیقی پر توجہ دیتا تھا، وہ فوراً پہچان لیتا کہ یہ دھن بیتھوون، موزارٹ، باخ یا ویوالڈی کی ہے ۔شیوانکھ کی والدہ یالنی کے مطابق موسیقی اس کے لیے صرف آواز نہیں بلکہ دنیا کو محسوس کرنے اور سمجھنے کا ذریعہ ہے ، وہ کسی بھی جگہ، حتیٰ کہ ریستوران میں بھی، چلتی ہوئی دھن کو سن کر کمپوزر کا نام بتا دیتا ہے ۔یہ ننھا موسیقار اب تک 65 سے زائد کلاسیکل کمپوزیشنز کو صرف سن کر پہچان سکتا ہے ، جس میں چوپین، ڈیبیوسی، بیتھوون، موزارٹ اور دیگر عالمی موسیقاروں کے فن پارے شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

راولپنڈی ٹیسٹ: پاکستان کے پہلی اننگز میں 5 وکٹوں پر 259 رنز

مراکش نے پہلی مرتبہ انڈر20فٹبال ورلڈکپ جیت لیا

اشعب عرفان نے وینکوور اوپن سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا

ایشین یوتھ گیمز، پاکستان کبڈی ٹیم کو ایران نے ہرادیا

دوسرا ٹی 20 ،انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 65رنز سے ہرا دیا

ویمنز ورلڈ کپ،مسلسل شکستوں پر بھارتی ٹیم کو کچن میں بھیجنے کا مشورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak