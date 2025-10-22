صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناسا کے ایک سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی

  • عجائب دنیا
ناسا کے ایک سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی

نیو یارک(نیٹ نیوز)ناسا کے ایک سپرکمپیوٹر نے ایسی پیشگوئی کردی ہے جو بلاشبہ تشویش کا باعث بن رہی ہے ۔ناسا کے سپرکمپیوٹر اور جاپان کی ٹوہو یونیورسٹی نے اس سُپر کمپیوٹر کی ماڈلنگ کی ہے۔۔۔

 جس میں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ زمین کی فضا، آکسیجن کی سطح، سورج کی روشنی اور دیگر عوامل کی بنا پر دنیا پر زندگی ممکن نہیں رہنے والی۔اس ماڈل کے مطابق زمین کی قابل رہائش مدت تقریباً ارب سال کے اندر اندر ختم ہوجائے گی۔ اور انسانوں کی زندگی کے لیے تو یہ قبل از وقت بھی ہوسکتا ہے ۔ یعنی صرف زندگی کا اختتام نہیں بلکہ رہائش کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی کہ معمول کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔اگرچہ یہ پیشگوئی قریبی مستقبل کی نہیں لیکن تشویش کاباعث ضرور ہے ۔ مثال کے طور پر رپورٹ میں ایسے اہداف دئیے گئے ہیں جو زمین کی رہائش کی حد کے لحاظ سے اربوں سال بعد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نوال سعید نے مثالی شوہر کی خصوصیات بتا دیں

تھراپی کے بعد اداکاری چھوڑنے کا فیصلہ کیا:کومل عزیز

خواتین پر سب سے زیادہ تشدد گھر میں ہوتا ہے :ثانیہ سعید

بلوچستان سے متعلق بیان پر پاکستانی سلمان خان پر برہم

فواد خان کی ’پاکستان آئیڈل 2‘ میں شمولیت پر حمیرا ارشد سخت برہم

اپنے بچوں کو آر ایس ایس، بی جے پی سے بچائیں:پرکاش

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak