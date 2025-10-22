ناسا کے ایک سُپرکمپیوٹر نے خوفناک پیشگوئی کردی
نیو یارک(نیٹ نیوز)ناسا کے ایک سپرکمپیوٹر نے ایسی پیشگوئی کردی ہے جو بلاشبہ تشویش کا باعث بن رہی ہے ۔ناسا کے سپرکمپیوٹر اور جاپان کی ٹوہو یونیورسٹی نے اس سُپر کمپیوٹر کی ماڈلنگ کی ہے۔۔۔
جس میں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ زمین کی فضا، آکسیجن کی سطح، سورج کی روشنی اور دیگر عوامل کی بنا پر دنیا پر زندگی ممکن نہیں رہنے والی۔اس ماڈل کے مطابق زمین کی قابل رہائش مدت تقریباً ارب سال کے اندر اندر ختم ہوجائے گی۔ اور انسانوں کی زندگی کے لیے تو یہ قبل از وقت بھی ہوسکتا ہے ۔ یعنی صرف زندگی کا اختتام نہیں بلکہ رہائش کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی کہ معمول کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔اگرچہ یہ پیشگوئی قریبی مستقبل کی نہیں لیکن تشویش کاباعث ضرور ہے ۔ مثال کے طور پر رپورٹ میں ایسے اہداف دئیے گئے ہیں جو زمین کی رہائش کی حد کے لحاظ سے اربوں سال بعد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔