امریکا ، خطرناک کیڑے لیفہاپّر کی نئی قسم دریافت

ایریزونا (نیٹ نیوز)حال ہی میں اطلاع ملی ہے کہ امریکا میں ایک کیڑے لیفہاپّر کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے۔۔۔

 جس کا سائنسی نام Osbornellussallus ہے ۔ امریکی ریاست ایریزونا میں کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن اہلکاروں نے میکسیکو سے آنے والی ریڈیچیو نامی ترکاری کی شپمنٹ کی جانچ کے دوران اس کیڑے کو دریافت کیا۔یہ کیڑا اس سے پہلے کبھی امریکا میں شناخت نہیں ہوا ہے ۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ کیڑا گھاس، درختوں، جھاڑیوں کے پودوں کا قیمتی عرق چوستا ہے جو پودوں کی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے چونکہ یہ کیڑا لیف ہاپّر کی ایک قسم ہے ، ایسی کیڑے اکثر پودوں کی بیماریوں یا وائرسز کی منتقلی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے زرعی پیداوار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ صورتحال قابو نہ کی جائے تو مقامی نباتات، فصلوں اور ممکنہ طور پر زرعی معیشت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے ۔ 

 

