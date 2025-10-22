صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میامی،فضا میں ویڈیو گیم کھیلنے کیلئے ہیلی کاپٹر کا استعمال

فلوریڈا (نیٹ نیوز)امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کی فضا میں ایکس بکس کا ننجا گائیڈن کھیلنے کیلئے ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا۔اس مقصد کے لیے ایکس باکس نے گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے لیے ایک دیوہیکل ٹی وی کو میامی کے آسمان میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جا کر دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو گیم ڈسپلے فضا میں دکھائی۔۔۔

یہ ٹی وی سیٹ جس کا سائز 215 مربع فٹ اور 40 مربع انچ تھا، ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضا میں بلند کیا گیا جبکہ ایمانوئل ماسٹر روڈریگز، ٹیم نِنجا کے کمیونٹی منیجر اور ریکارڈنگ آرٹسٹ سوائے لی دوسرے ہیلی کاپٹر میں ان کے پیچھے فالو کر رہے تھے اور اپنی اپنی باری پر سکرین پر ننجا گائیڈن 4 کھیلتے رہے ۔ ایکس باکس نے کہا کہ انھوں نے اسٹنٹ کے دوران ہموار اور حقیقی وقت میں گیم پلے کو یقینی بنانے کیلئے سپاٹس براڈکاسٹنگ ٹیکنالوجی استعمال کی۔ 

