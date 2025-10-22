سعودی عرب میں نایاب ’السرح‘ درخت دریافت
ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے پہلی بار اپنے ریزرو میں نایاب درخت السرح کی دریافت اور باضابطہ رجسٹریشن کا اعلان کیا ہے۔۔۔
اتھارٹی کے مطابق یہ اہم دریافت اس کے جاری فیلڈ سروے پروگرام کے دوران سامنے آئی جو نایاب پودوں کی نگرانی، معدومیت کے خطرے سے دوچار نباتات کے تحفظ اور قدرتی ماحولیاتی نظام کے استحکام پر مرکوز ہے ۔ بیان میں بتایا گیا کہ السرح درخت وادی الشوقی کے علاقے میں دریافت ہوا۔ یہ خشک اور نیم خشک ماحول میں پائے جانے والا ایک نایاب درخت ہے جو سخت موسم اور خشک سالی میں بھی سرسبز رہ سکتا ہے ۔اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو انجینئر ماہر الغوثمی نے کہا کہ یہ دریافت اتھارٹی کی سائنسی حکمتِ عملی کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے جس کا مقصد قدرتی ماحول کی نگرانی اور ڈاکومنٹیشن ہے ۔