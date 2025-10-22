صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب میں نایاب ’السرح‘ درخت دریافت

  • عجائب دنیا
سعودی عرب میں نایاب ’السرح‘ درخت دریافت

ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے پہلی بار اپنے ریزرو میں نایاب درخت السرح کی دریافت اور باضابطہ رجسٹریشن کا اعلان کیا ہے۔۔۔

اتھارٹی کے مطابق یہ اہم دریافت اس کے جاری فیلڈ سروے پروگرام کے دوران سامنے آئی جو نایاب پودوں کی نگرانی، معدومیت کے خطرے سے دوچار نباتات کے تحفظ اور قدرتی ماحولیاتی نظام کے استحکام پر مرکوز ہے ۔ بیان میں بتایا گیا کہ السرح درخت وادی الشوقی کے علاقے میں دریافت ہوا۔ یہ خشک اور نیم خشک ماحول میں پائے جانے والا ایک نایاب درخت ہے جو سخت موسم اور خشک سالی میں بھی سرسبز رہ سکتا ہے ۔اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو انجینئر ماہر الغوثمی نے کہا کہ یہ دریافت اتھارٹی کی سائنسی حکمتِ عملی کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے جس کا مقصد قدرتی ماحول کی نگرانی اور ڈاکومنٹیشن ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak