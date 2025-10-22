صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرندے بِیٹ کرنے کیلئے کن گاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں

لاہور(نیٹ نیوز)ایک تحقیق میں دلچسپ انکشاف کیا گیا ہے کہ آخر کیوں آپ کی گاڑی ہمیشہ پرندوں کی بِیٹ کا نشانہ بن جاتی ہے ۔درحقیقت گیراج اور گاڑیوں کے چھجوں سے جڑی کمپنی ایلن فیکٹری آؤٹ لیٹ کی تحقیق میں بتایا گیا کہ۔۔۔

 صرف انسان ہی گاڑیوں کے برانڈز سے وفادار نہیں ہوتے ، درحقیقت ہمارے دوست پرندے بھی مخصوص اقسام اور رنگوں والی گاڑیوں کو ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ براؤن یا بھوری، سرخ اور سیاہ رنگوں کی گاڑیاں سب سے زیادہ پرندوں کے فضلے سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب پرندوں کو ٹوائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر درج رنگوں والی گاڑیوں کا زیادہ ترجیح دیتے ہیں ۔تحقیق کے مطابق پرندے رنگوں کو انسانوں سے مختلف انداز سے دیکھتے ہیں اور ان میں الٹرا وائلٹ روشنی شناخت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ۔ 

 

