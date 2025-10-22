صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوستی،دوسروں کے کام آنا معمر افراد کیلئے بھی مفید

دوستی،دوسروں کے کام آنا معمر افراد کیلئے بھی مفید

لاہور(نیٹ نیوز)یہ بات سائنس اور نفسیات دونوں ہی واضح کر چکے ہیں کہ دوستی، میل جول اور دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف جوانی بلکہ بڑھاپے میں ذہنی و جسمانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے جو معمر افراد میں خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے۔۔۔

حالیہ طبی و نفسیاتی مطالعات کے مطابق وہ معمر افراد جو دوسروں کے کام آتے ہیں، سماجی تعلقات رکھتے ہیں یا باقاعدہ دوستوں سے ملتے رہتے ہیں، ان میں ڈپریشن کی شرح کم،یادداشت اور دماغی کارکردگی بہتر،اور دل کے امراض کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہوتا ہے ۔دوسروں کی مدد کرنے سے جسم میں آکسیٹوسن اور اینڈورفن جیسے ہارمونز بڑھتے ہیں جو خوشی، اعتماد اور سکون پیدا کرتے ہیں۔دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے سے تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے ، جو عمر رسیدہ افراد کے لیے ایک بڑی ذہنی بیماری کا باعث بن سکتا ہے ۔ 

 

