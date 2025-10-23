صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دماغ میں خودکشی پر ابھارنے والا کیمیکل دریافت

  • عجائب دنیا
کولمبیا(نیٹ نیوز)کولمبیا یونیورسٹی اور میک گل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے دماغ میں خودکشی پر ابھارنے والا کیمیکل دریافت کرلیا ہے۔۔۔

ماہرین نے پایا کہ SGK1 نامی دماغی کیمیکل کی زیادہ مقدار ان لوگوں میں ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہے جنہوں نے بچپن میں صدمے یا کوئی اور دُکھ کا سامنا کیا تھا۔ کلینکل نیورو بائیولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر اور سٹڈی کے سرکردہ مصنف کرسٹوف اینکر نے وضاحت کی کہ موجودہ اینٹی ڈپریسنٹس اکثر ان لوگوں کے لیے کم مؤثر ہوتے ہیں جو بچپن کی مشکلات کی تاریخ رکھتے ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا بالغوں کا ایک بڑا تناسب ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ہمارے مطالعے کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نئے علاج کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ SGK1 روکنے والے دیگر ادویات پہلے ہی تیار کی جا رہی ہیں۔

 

