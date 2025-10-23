ایسے ملک میں مچھر دریافت جہاں آج تک دیکھا نہیں گیا
آئس لینڈ (نیٹ نیوز)زمین کے 2 خطے ایسے ہیں جہاں آج تک مچھروں کو دریافت نہیں کیا گیا تھا، جن میں سے ایک براعظم انٹار کٹیکا اور دوسرا یورپی ملک آئس لینڈ ہے مگر اب تاریخ میں پہلی بار آئس لینڈ میں مچھروں کو دریافت کیا گیا ہے۔۔۔
جس سے عندیہ ملتا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے یہ ملک بھی ان کیڑوں کے لیے قابل رہائش خطہ بن گیا ہے ۔ آئس لینڈ کا موسم اب گرم ہو رہا ہے اور شمالی نصف کرے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں وہاں درجہ حرارت میں اضافہ 4 گنا زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے ۔گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور گرم پانیوں میں پائی جانے والی مچھلیوں کو بھی وہاں دریافت کیا گیا ہے ۔ نیچرل سائنس انسٹیٹیوٹ آف آئس لینڈ کے ماہر میتھائس الفروسن نے آئس لینڈ میں مچھروں کی دریافت کی تصدیق کی۔انہوں نے ان کیڑوں بذات خود شناخت کیا۔