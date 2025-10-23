صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
ایسے ملک میں مچھر دریافت جہاں آج تک دیکھا نہیں گیا

آئس لینڈ (نیٹ نیوز)زمین کے 2 خطے ایسے ہیں جہاں آج تک مچھروں کو دریافت نہیں کیا گیا تھا، جن میں سے ایک براعظم انٹار کٹیکا اور دوسرا یورپی ملک آئس لینڈ ہے مگر اب تاریخ میں پہلی بار آئس لینڈ میں مچھروں کو دریافت کیا گیا ہے۔۔۔

 جس سے عندیہ ملتا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے یہ ملک بھی ان کیڑوں کے لیے قابل رہائش خطہ بن گیا ہے ۔ آئس لینڈ کا موسم اب گرم ہو رہا ہے اور شمالی نصف کرے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں وہاں درجہ حرارت میں اضافہ 4 گنا زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے ۔گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور گرم پانیوں میں پائی جانے والی مچھلیوں کو بھی وہاں دریافت کیا گیا ہے ۔ نیچرل سائنس انسٹیٹیوٹ آف آئس لینڈ کے ماہر میتھائس الفروسن نے آئس لینڈ میں مچھروں کی دریافت کی تصدیق کی۔انہوں نے ان کیڑوں بذات خود شناخت کیا۔ 

 

