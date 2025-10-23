صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرتے دانت آپکی موت کا پیش خیمہ ہوسکتے ہیں:تحقیق

  • عجائب دنیا
گرتے دانت آپکی موت کا پیش خیمہ ہوسکتے ہیں:تحقیق

بیجنگ(نیٹ نیوز)نئی چینی تحقیق کے مطابق معمر افراد میں دانتوں کا تیزی سے گرنا موت کے خطرے میں اضافے سے منسلک ہے ۔چین کی سیچوان یونیورسٹی میں ہونے والی حالیہ تحقیق میں زبان کی اچھی صحت پر زور دیا گیا ہے۔۔۔

 اور انکشاف ہوا ہے کہ دانتوں کا تیزی سے گرنا صحت کے سنگین مسائل کی نشاندہی کرتا ہے ۔ تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ معمر افراد جن کے دانتوں کے گرنے کی شرح تیز رہی ان میں جلد اموات کے خطرات نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔محققین کے مطابق یہ تعلق دیگر عوامل جیسے جنس، عمر، تعلیم، شراب نوشی اور ورزش کی عادات سمیت صحت اور بیماریوں کو مدنظر رکھنے کے بعد بھی برقرار رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ دانتوں کا گرنا براہِ راست موت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ جسمانی صحت کے سنگین مسائل کی ابتدائی وارننگ ہو سکتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پنجاب:غیر قانونی اجتماعات پر دہشتگردی کے مقدمات:ریاست کیخلاف بندوق اٹھانے والے انتہا پسندو ں بدمعاش اور غیر قانونی رہائشیوں کیلئے زمین تنگ:مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے

امریکیوں کی اکثریت نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حمایت کردی:تازہ ترین سروے

آئی ایم ایف کیساتھ ٹیکس ہدف میں150ارب روپے کمی پر اتفاق

وزیراعظم نے آج کابینہ اجلاس بلا لیا، اہم فیصلے متوقع

26ویں ترمیم :کان اور آنکھیں بند کر کے کسی کو ریلیف نہیں دے سکتے:آئینی بینچ

سندھ:72ڈاکو سرنڈر،ہتھیار نہ پھینکنے والے مارے جائینگے:صوبائی وزیر داخلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak