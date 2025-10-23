گرتے دانت آپکی موت کا پیش خیمہ ہوسکتے ہیں:تحقیق
بیجنگ(نیٹ نیوز)نئی چینی تحقیق کے مطابق معمر افراد میں دانتوں کا تیزی سے گرنا موت کے خطرے میں اضافے سے منسلک ہے ۔چین کی سیچوان یونیورسٹی میں ہونے والی حالیہ تحقیق میں زبان کی اچھی صحت پر زور دیا گیا ہے۔۔۔
اور انکشاف ہوا ہے کہ دانتوں کا تیزی سے گرنا صحت کے سنگین مسائل کی نشاندہی کرتا ہے ۔ تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ معمر افراد جن کے دانتوں کے گرنے کی شرح تیز رہی ان میں جلد اموات کے خطرات نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔محققین کے مطابق یہ تعلق دیگر عوامل جیسے جنس، عمر، تعلیم، شراب نوشی اور ورزش کی عادات سمیت صحت اور بیماریوں کو مدنظر رکھنے کے بعد بھی برقرار رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ دانتوں کا گرنا براہِ راست موت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ جسمانی صحت کے سنگین مسائل کی ابتدائی وارننگ ہو سکتا ہے ۔