سکوں سے سکوٹی کی خریداری، گننے میں تین گھنٹے لگے
چھتیس گڑھ (نیٹ نیوز)بھارت کی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک کسان نے اپنی بیٹی کے لیے سکوٹی خریدی لیکن انہوں نے اس کے لیے رقم سکّوں کی صورت میں ادا کی۔ضلع جشپور کے گاؤں کیسراپاتھ کے ایک کسان بجرنگ رام بھاگت انڈے اور چنے کا ایک چھوٹا سا سٹال چلاتے ہیں۔
وہ اپنی بیٹی چمپا کے لیے سکوٹی خریدنے کی غرض سے شو روم پہنچے اور ہونڈا ایکٹیواسکوٹی کی قیمت ادا کی جو 98 ہزار 700 انڈین روپے تھی۔انہوں نے سات مہینوں میں یہ رقم جمع کی تھی جس میں زیادہ تر 10 روپے کے سکے شامل تھے ۔ انہوں نے سکوٹی کی یہ رقم 40 ہزار سکوں کی صورت میں ادا کی جبکہ باقی نقد دی۔بجرنگ رام بھاگت نے بتایا کہ وہ قرض لینے کے بجائے نقد ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں۔شوروم کے مالک آنند گپتا کے مطابق سکوں کو گننے میں تقریباً تین گھنٹے کا وقت لگا جس کے بعد ادائیگی قبول کی گئی۔