انڈے کھانے سے صحت کو حاصل ہونیوالے فائدے

لاہور(نیٹ نیوز)انڈے کھانے سے صحت کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک انڈے میں 6 گرام پروٹین ہوتا ہے ،پروٹین ہڈیوں، ناخن اور بالوں کی صحت کے لیے اہم ہوتا ہے ،انڈے میں پروٹین کے ساتھ ساتھ فاسفورس، کولین، وٹامن بی 12، وٹامن اے ، وٹامن ای، وٹامن بی 12، وٹامن بی 9 (فولیٹ)۔۔۔

لیوٹن اور Selenium سمیت متعدد اینٹی آکسائیڈنٹس موجود ہوتے ہیں۔ صحت کیلئے مفید کولیسٹرول حاصل ہوتا ہے ،خون میں چکنائی کم کرتا ہے ، روزانہ ایک انڈہ کھانے سے فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے ۔انڈے کھانے سے امراض قلب سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے ۔پیٹ بھرنے کا احساس زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے ،بینائی کو فائدہ پہنچتا ہے ، دماغ تیز ہوتا ہے ،انڈوں میں موجود وٹامن ڈی دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے ۔

 

