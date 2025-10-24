صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
ٹوکیو (نیٹ نیوز)ویسے تو بال سفید ہونا کسی فرد کو پسند نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر ایسا جوانی میں ہونے لگے ۔مگر سائنسدانوں نے بال سفید ہونے سے ہونے والے عجیب فائدے کو دریافت کیا ہے ۔

درحقیقت بالوں کی سفیدی ممکنہ طور پر ہمیں کینسر سے تحفظ فراہم کرتی ہے ۔جاپان کی ٹوکیو یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جِلد کے سٹیم سیلز یا تو آپ کے بالوں کی رنگت تبدیل کر دیتے ہیں یا جِلد کے کینسر کو متحرک کرتے ہیں، جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ڈی این اے کو کس طرح کا نقصان پہنچا ہے ۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بار بالوں کی سفیدی کینسر کی روک تھام کرتی ہے مگر یہ عمل ممکنہ نقصان دہ خلیات کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے ، مگر جب کیمیائی مادے اس عمل کو بائی پاس کر جاتے ہیں تو کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ۔ تحقیق کے نتائج جرنل نیچر سیل بائیولوجی میں شائع ہوئے ۔

 

