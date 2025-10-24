صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو ہزار گھنٹوں تک فعال رہنے والا نیا بیٹری سسٹم تیار

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنس دانوں نے ایک نیا بیٹری سسٹم بنایا ہے جو لیتھیئم سیلز کو محفوظ طریقے سے ہزاروں گھنٹوں تک فعال رکھنے کی صلاحیت دیتا ہے ۔ یہ جدت برقی گاڑیوں اور پاور گرڈز کے لیے بہتر بیٹریاں فراہم کر سکے گی۔

لیتھیئم میٹل بیٹریاں اپنی توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مستقبل کے پاور سسٹمز کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔ جرنل آف دی امیریکن کیمیکل سوسائٹی میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2،2،2-ٹرائی فلورو-این-میتھالیسٹامائڈ نامی کیمیکل سے بنائے الیکٹرولائٹ بیٹری سسٹم کو یکجا رکھتے ہیں جس سے سوئیوں جیسی لیتھیئم کی شاخیں نہیں بن پاتیں۔تحقیق میں معلوم ہوا کہ جو سیل اس الیکٹرولائٹ سسٹم کو استعمال کرتے ہیں وہ نو ہزار گھنٹوں سے زیادہ عرصے تک مستحکم طریقے سے سائیکل مکمل کرتے ہیں۔

 

